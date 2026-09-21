2000 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप पर बंद हो सकती है UPI से पेमेंट, शाजापुर में 15 अक्टूबर के बाद बड़ा फैसला संभव

UPI payment charge petrol pumps: पेट्रोल-डीजल भरवाने के बाद मोबाइल निकालकर यूपीआई से भुगतान करने वाले वाहन चालको के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खबर सामने आ सकती है। 2 हजार से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाए जाने के निर्णय को लेकर पंप संचालक अब अगली रणनीति पर 2 विचार कर रहे हैं। फिलहाल जिले के पंपों पर यूपीआई भुगतान को लेकर किसी तरह की रोक नहीं है और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल रही है, लेकिन यदि 15 अक्टूबर तक यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्ज को हटाने को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन 2 हजार रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान को स्वीकार नहीं करने का फैसला ले सकता है।