शाजापुर में NH-52 पर दो ट्रकों की खतरनाक ड्राइविंग, अटकी रह गई राहगीरों की सांसें

वायरल वीडियो में कार में सवार महिला की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें वो संटंटबाजी करते ट्रकों को लेकर कहते सुनाई दे रही है कि, 'दोनों चालक लापरवाही पूर्वक ट्रक चला रहे हैं। पीछे ये दो बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए आ रहे हैं, दोनों बाइक सवार घायल हुए हैं। इसके बाद भी ये इस तरह वाहन चला रहे हैं। इस तरह ये किसी को भी अपनी चपेट में ले लेंगे।' सामने आए वीडियो में ही एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर टेढ़ा होकर रुक गया। गनीमत रही कि, उसकी हरकतें देखकर पीछे चल रहे लोगों ने पहले ही अपनी रफ्तार कम कर रखी थी। ऐसे में अगर हाईवे पर कोई नियमित रफ्तारसे वाहन चला रहा होता तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हो सकता था।