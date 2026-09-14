मिडवे में मिली सड़ी गोभी, श्रीलीला पैलेस में नष्ट कराया जला तेल, राजगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले होटलों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य विभाग ने सोमवार को निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम को यहां के कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। होटल श्रीलीला पैलेस में करीब तीन किलो जला हुआ सोयाबीन तेल और बासी रखी तुवर दाल की सब्जी का विनष्टीकरण कराया गया, जबकि शुभम मिडवे ट्रीट में खराब गोभी मिलने पर उसे भी नष्ट कराया गया। इसके अलावा, अलग-अलग होटलों से पनीर, ग्रेवी और स्टीम राइस के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं।