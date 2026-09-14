14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

मिडवे में मिली सड़ी गोभी, श्रीलीला पैलेस में नष्ट कराया जला तेल, राजगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

Food Department Inspection : जिला मुख्यालय की होटलों और रेस्टोरेंटों पर खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। ग्रेवी-पनीर समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। साफ-सफाई पर भी उठाए सवाल।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 14, 2026

Food Department Inspection

होटल में जांच करती खाद्य विभाग की टीम (फोटो सोर्स: Patrika)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले होटलों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य विभाग ने सोमवार को निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम को यहां के कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। होटल श्रीलीला पैलेस में करीब तीन किलो जला हुआ सोयाबीन तेल और बासी रखी तुवर दाल की सब्जी का विनष्टीकरण कराया गया, जबकि शुभम मिडवे ट्रीट में खराब गोभी मिलने पर उसे भी नष्ट कराया गया। इसके अलावा, अलग-अलग होटलों से पनीर, ग्रेवी और स्टीम राइस के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं।

वरिष्ठ कार्यालय खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मप्र के निर्देश और कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसएस खत्री ने जिला मुख्यालय के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने होटल श्रीलीला पैलेस से टोमाटो ग्रेवी और पनीर के नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान करीब तीन किलो जला हुआ सोयाबीन तेल और बासी रखी तुवर दाल की सब्जी मिली, जिसे मौके पर ही विनष्टीकरण कराया गया।

रेस्टोरेंटों से लिए गए नमूने

इसके बाद टीम ने होटल शुभम मिडवे ट्रीट का निरीक्षण किया। यहां से ग्रेवी और पनीर के नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान खराब गोभी भी मिली, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मौजूदगी में नष्ट कराया गया। होटल संस्कृति पैलेस परिसर स्थित समायरा रेस्टोरेंट से पनीर मसाला और स्टीम राइस के नमूने लिए गए। खाद्य विभाग के अनुसार इन सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता से लेकर भंडारण तक हुई जांच

निरीक्षण के दौरान टीम ने केवल खाद्य पदार्थों के नमूने ही नहीं लिए, बल्कि होटल और रेस्टोरेंट में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण, खाद्य अनुज्ञप्ति तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति भी देखी। संचालकों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने, खराब या बासी खाद्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लेने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़ा मामला

होटल और रेस्टोरेंट में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण में लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। खाद्य विभाग ने संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

नियमित जांच जारी रहेगी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.एस खत्री के अनुसार, जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी। जांच के लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा घर लाने वाले देशवासियों से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की खास अपील

ये भी पढ़ें
Ganesh Chaturthi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 07:19 pm

Published on:

14 Sept 2026 07:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / मिडवे में मिली सड़ी गोभी, श्रीलीला पैलेस में नष्ट कराया जला तेल, राजगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड का परिणाम अटका, रीपोलिंग के बाद घो​षित होंगे नतीजे

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajgarh News: बच्चों के शव देखकर सहम गई मां, तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

Two Brothers Drowning
राजगढ़

Rajgarh News: सोते पिता पर बेटे ने किया हमला, चोरों के हमले की फैली अफवाह, पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी

Rajgarh Son Attacks Father
राजगढ़

‘राजगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार का गढ़ बनी…’ एक सुर में नगरीय आयुक्त से बोले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

nagar palika corruption
राजगढ़

एमपी का ये गांव किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं, 1.25 करोड़ के विकास से बदली पीपल्याबीरम की तस्वीर

Pipalyabiram Gram Panchayat
राजगढ़

राजगढ़ में शिक्षकों और छात्र की तस्वीरों से AI के जरिए छेड़छाड़, सोशल मीडिया पर की वायरल

Narsinghgarh Police Station
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.