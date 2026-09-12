Rajgarh News: सोते पिता पर बेटे ने किया हमला, चोरों के हमले की फैली अफवाह, पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी

पुलिस के अनुसार घटना में कमल पुरी (46) पिता गणपत पुरी पर आरोपी बेटे दीपक (25) ने हमला किया है। आरोपी बेटे ने एक दिन पहले रुपए मांगे, लेकिन पिता ने देने से इनकार किया तो आरोपी बेटे ने संदिग्ध वस्तु से पिता पर सोते वक्त हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी बेटे दीपक चोरों के हमले की अफवाह फैला दी जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस भी शुरुआती तौर पर चोरी और चोरों के हमले की आशंका में जांच करती रही, लेकिन संदेह गहराने पर बेटे से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी सामने आ गई। गंभीर रूप से घायल कमल पुरी की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी दीपक पुरी को हिरासत में लिया है।