Rajgarh News: ई-चालान की फर्जी लिंक खोलते ही शुरू हुई साइबर ठगी, 4 महीने में डेढ़ लाख रुपये गंवाए

राजगढ़ से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट

Rajgarh E-Challan Scam: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस बार शातिर ठग ने मोबाइल पर परिवहन विभाग के नाम से ई-चालान का मैसेज भेजा। वाहन से संबंधित मैसेज देखकर युवक ने उसे सामान्य समझते हुए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मोबाइल में ऐसी सेंध लगी कि साइबर ठगों को उसकी डिजिटल गतिविधियों तक की पहुंच मिल गई। ठगों ने करीब 4 महीनों में डेढ़ लाख रुपये की ठगी कर डाली। ठगी का पता तब चला, जब बैंक खाते में लेनदेन की जानकारी सामने आई। मामले में अब पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की है।