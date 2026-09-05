लोग बोले- AI है फोटो, बिट्टू तबाही ने डाल दिया वीडियो, CM मोहन यादव ने मिलने बुलाया

जब किसी ने सोशल मीडिया पर प्रतिकि्रया दी कि यह फोटो एआई जनरेटेड है तो उसने आईना दिखाते हुए पुरानी तस्वीरें साझा की, उसने बताया कि किस तरह से नदी गंदी थी और कैसे उसे संवारा गया है। 20 साल के बिट्टू की फोटो, वीडियो नेशनल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं। जिससे एक बार फिर वह ट्रेंड कर गया। एक यूजर ने उसके हाथों के इन्फेक्शन का भी जिक्र किया है, जिसमें लिखा है कि गंदे पानी के कारण उसके हाथ भी खराब होने लगे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि अब किसी ने उसके लिए जूते दिए, किसी ने ग्लब्स तो किसी ने फावड़ा और दूसरे सफाई के औजार उपलब्ध कराए हैं।