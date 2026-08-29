Rajgarh News: न मैदान, न सुविधाएं… फिर भी ‘गोल्डन विलेज’ बना ये गांव, बेटियां भी जीत रहीं गोल्ड

Rajgarh Golden Village: कहते हैं कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती…कुछ ऐसी ही कहानी है मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे नून्याहेड़ी की, जहां न खेल मैदान है और न किसी तरह की कोई खेल सुविधा। साथ ही कुछ वर्ष पहले तक सेलिंग और रोइंग जैसे खेलों को यहां कोई जानता तक नहीं था, लेकिन यही छोटा-सा कस्बा आज इन खेलों में आधा दर्जन से अधिक गोल्ड मेडलिस्ट दे चुका है। गांव से निकले कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा पदक जीते। अब गांव की बेटियां भी खेल में प्रतिभाएं दिखा रही है, साथ ही मेडल भी जीत रही है। इनमें सेलिंग खिलाड़ी गोविंद बैरागी का सफर सबसे उल्लेखनीय है। जिसे वर्ष-2018 में एकलव्य अवार्ड भी मिला है। अब बेटियां भी गोल्ड ला रही है। साथ ही ओलंपिक के सपने देख रही है।