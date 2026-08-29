Datia News: मरीज बनकर अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, खुद कराया रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर से कराया चेकअप

Datia Collector Swapanil Wankhede: मध्यप्रदेश के दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े शनिवार को खुद मरीज बनकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कलेक्टर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और डॉक्टरों से चेकअप कराकर परामर्श भी लिया। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों व स्टाफ को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने पंजीयन व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।