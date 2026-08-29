Datia News : राखी बांधने से पहले ही सदा के लिए बिछुड़ गया 14 साल का भाई, बहन की आंखें पथराईं

Datia News : दतिया में रक्षाबंधन पर बहन की कलाई पर राखी बंधवाने और उससे प्यार की डोर में बंधने की तैयारी कर रहा 14 वर्षीय जिगर कुछ ही पलों में हमेशा के लिए परिवार से दूर हो गया। बड़ी बहन से राखी बंधवाने के लिए तैयार हो रहा जिगर अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। करंट का झटका इतना तेज था कि प्रेस उसके सीने से चिपक गई। परिजन जब तक उसे बचाने के लिए पहुंचे, उसकी सांसें थम चुकी थीं। भाई जिगर को राखी बांधने की तैयारी में लगी बहन तमन्ना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रो रोकर उसका बुरा हाल हो गया है। हृदयविदारक हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम रिछरा में हुआ।