Datia News: ‘विनय के घर पार्टी में बैठा हूं, थोड़ी देर से लौटूंगा….’ कहकर निकले पिता वापस नहीं लौटे

जीतू ने पुलिस को बताया कि विनय समाधिया के बाहर वाले कमरे का शटर थोड़ा खुला था। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला। शटर खोलकर अंदर देखा तो उसके पिता कोमल पाल कुर्सी पर अचेत अवस्था में बैठे थे। सिर और गर्दन पर चोट थी और जमीन पर खून फैला पड़ा था। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। आनन फानन में घटना की जानकारी दुरसड़ा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए है। हत्या के कारण और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।