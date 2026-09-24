घरेलू गैस से दौड़ रहीं स्कूली वैन, वाहन में भरे जा रहे 14-15 बच्चे, दतिया में सरेआम तोड़े जा रहे नियम

अभिभावकों के अनुसार कुछ वैन में 7 सीट की क्षमता के बावजूद 14 से 15 तक बच्चों को बैठाया जा रहा है। बच्चों को सीटों के बीच और अन्य उपलब्ध जगहों पर बैठाने से आपात स्थिति में उनके सुरक्षित बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। वैन में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन बटन, गति नियंत्रक और जीपीएस जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल आने-जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और नियमित परिवहन विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण वे निजी वैन पर निर्भर है। ऐसे में प्रशासन को केवल कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय सभी स्कूल वाहनों की जांच कराकर नियमों के अनुरूप परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।