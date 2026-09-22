दतिया उपचुनाव के बाद भाजपा में नए सिरे गठन शुरु, माधवेंद्र सिंह परिहार बने जिला अध्यक्ष

दतिया में विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद भाजपा ने भीतरघात के आरोपों के चलते अपनी पूरी जिला इकाई को भंग कर दिया था। इस उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए थे और भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 6 हजार वोटों के अंतर से हार गए थे। इस अप्रत्याशित हार ने भाजपा को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। इसके साथ ही स्थिति की समीक्षा करने के लिए दो सदस्यीय पैनल बनाई गई थी, जो लगातार जमीनी नेताओं से फीडबैक ले रही थी। लंबे समय से चल रहा था कि दतिया जिला इकाई का पुनर्गठन किसी जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि पूरी समीक्षा के बाद किया जाएगा। जांच रिपोर्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को शौंप दी गई थी।