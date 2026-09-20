संकल्प यात्रा या शक्ति प्रदर्शन! दतिया में 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर निकले नरोत्तम मिश्रा

इस संकल्प यात्रा में नरोत्तम मिश्रा के साथ 500 से ज्यादा फोर व्हीलर गाड़ियों का काफिला रहा। राजनीतिक गलियारों में इस संकल्प यात्रा को नरोत्तम मिश्रा के शक्ति प्रदर्शन पर भी देखा जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता अतुल भूरे चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि बृजेश यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेगुला, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि योगेश सक्सैना समेत नरोत्तम मिश्रा के बड़ी संख्या में समर्थक शामिल रहे। खबरें हैं कि इस संकल्प यात्रा से दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी के समर्थकों ने दूरी बनाई हुई है।