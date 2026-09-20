‘कई सिंघम आए और चले गए, ये इंदौर है प्यारे…’, DCP नरेन्द्र रावत पर सज्जन वर्मा का तीखा हमला

बता दें कि शनिवार को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से ठीक पहले डीसीपी नरेन्द्र रावत पुलिसकर्मियों के साथ मंच पर पहुंचे थे। तब उनकी आयोजकों के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी दौरान कथित तौर पर राहुल गांधी की टीम को पुलिस अधिकारी द्वारा धक्का दिए जाने का आरोप है। मंच पर हुई बहसबाजी के कारण वहां पर कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बन गई थी। इस पूरी घटना के वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें मंच पर पुलिस अधिकारी व आयोजकों के बीच बहस बाजी होते दिख रही थी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तब किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत करा दिया था।