एमपी के हर जिले में ‘छात्रों की गूंज’, जीतू पटवारी ने Gen-Z को लेकर की बड़ी घोषणा

MP News :मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के बाद अब प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को हर जिले तक ले जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी। पटवारी ने कहा कि, राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े जिन मुद्दों को उठाया है, उन्हें जनता अपना मुद्दा मान रही है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग के लिए इंदौर की जनता, मीडिया, सिख समाज, आईडीए, पुलिस और जिला प्रशासन की सराहना की। साथ ही, उन्होंने कहा कि, अब प्रदेश में 'छात्रों की गूंज' रुकने वाली नहीं है। इसे प्रदेश के हर जिले तक ले जाएंगे।