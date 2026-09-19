Indore Rahul Gandhi Promises: ‘मैं अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराऊंगा’, राहुल गांधी ने छात्रा को दिया भरोसा

बड़वानी के सेंधवा की रहने वाली छात्रा प्रियंका सेंगर भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका से उनकी एक आंख की खराबी के बारे में सवाल किया। जिस पर प्रियंका ने बताया कि तीन साल की उम्र में आंख में चूना गिर जाने के कारण उसकी एक आंख खराब हो गई। राहुल ने पूछा कि आंख से दिखता है? तो प्रियंका ने कहा नहीं कुछ नहीं दिखता है। राहुल ने अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहा, तो प्रियंका ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकते। ये बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा।