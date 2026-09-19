Indore Chhatron Ki Goonj: धार के युवक ने कही ऐसी बात कि राहुल गांधी बोले- ‘I LOVE YOU’

कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने देश में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, 'शिक्षा के सिस्टम को चलाना और सुधारना, सरकार की जिम्मेदारी है। ये किसी बिजनेसमैन का काम नहीं है, लेकिन अब देश में उल्टा हो रहा है, पहले आईआईटी, आईआईएम बने, केन्द्रीय विद्यालय बने, जवाहर नवोदय विद्यालय बने लेकिन आज देशभर में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं।' राहुल ने आगे कहा, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब बजट का 4.6 प्रतिशत शिक्षा के लिए होता था, लेकिन उसके बाद लगातार घटाते-घटाते अब ये 2.6 प्रतिशत पर आ गया है। जो लाखों करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र से काटा गया है, वो उद्योगपतियों को दे दिया गया। स्टूडेंट्स से स्कॉलरशिप छीन ली गईं, टीचरों की भर्ती कम कर दी गई है।'