राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले इंदौर में उमड़ी छात्रों की भीड़, कांग्रेस बोली- बीजेपी में बढ़ी बेचैनी

इधर, राहुल गांधी के इंदौर आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं में राहुल गांधी को लेकर बेचैनी साफ नजर आ रही है। रात के अंधेरे में होर्डिंग लगा रहे है। कांग्रेस ने कहा कि, बीजेपी से जुड़ी कुछ महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का नाम छिपाकर विरोध जताना भी अपने आप में शर्मनाक है। ख़ुद उनकी महिला पार्षद पूजा पाटीदार एवं अन्य कार्यक्रता उनमें माइक लेकर चल रही है अगर विरोध करना है तो खुले तौर पर अपनी राजनीतिक पहचान के साथ विरोध करें, नाम छिपाकर नहीं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूरा इंदौर राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है और युवाओं में जबरदस्त उत्साह है।