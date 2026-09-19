‘छात्रों की गूंज’ पर सियासत तेज, गिरिराज सिंह बोले- सत्ता में थे तब छात्रों से क्यों नहीं मिले?

उधर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इंदौर में हो रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा कि "छात्रों की गूंज तो हमारा मुसलसल चलने वाला प्रोग्राम है और आने वाले समय में छात्रों की गूंज, देश की गूंज बनेगी। राहुल गांधी जी लगातार जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और जेन-जी के लिए और युवाओं के लिए बात कर रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, एग्जाम की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, छात्र और जेन-जी सारे के सारे राहुल गांधी जी के पीछे चल रहे हैं…"