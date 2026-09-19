इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले मंच पर बनी विवाद की स्थिति, पुलिस अफसरों ने आयोजकों को दिया धक्का

बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। मंच पर आयोजकों की टीम पहले से ही मौजूद थी और बड़ी संख्या में युवा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान मंच पर पहुंचते ही पुलिस अफसरों और आयोजकों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और पुलिस अफसरों ने आयोजकों को धक्का दे दिया, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि तुरंत ही कुछ पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालते हुए आयोजकों व पुलिस अफसरों को शांत कराया। आयोजकों और पुलिस अफसरों के बीच बहस किस बात पर हुई इसका अभी पता नहीं चल पाया है। इस पूरी घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में मंच पर पुलिस अफसरों और आयोजकों के बीच विवाद होता नजर आ रहा है।