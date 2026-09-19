इंदौर के गीता भवन में दिखा अनोखा श्रृंगार, राधा रानी के रूप में नजर आए श्रीकृष्ण

Indore News : शनिवार 19 सितंबर को राधा अष्टमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गीता भवन में भक्तों की भाड़ी भीड़ के साथ श्रद्धा और भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार राधा-रानी के स्वरूप में किया गया, जिसने यहां आए श्रद्धालुओं का ध्यान खासा आकर्षित किया।