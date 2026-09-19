इंदौर में राहुल गांधी का विरोध, रोड पर लगे नारे

इससे पहले इंदौर शहर में राहुल गांधी के विरोध में लगे पोस्टरों को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ गई थी। दरअसल शुक्रवार रात को शहर के कई इलाकों में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' के विरोध में 'झूठ की गूंज पर होगी सत्य की विजय' के पोस्टर-होर्डिंग लगाए गए थे। सुबह जब कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी लगी तो कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर इन बैनर पोस्टरों को हटवाया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा पैदा करने के लिए शहर में विरोधी पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर ये पोस्टर बिना नगर निगम की अनुमति के लगाए गए थे तो इन्हें रात में ही क्यों नहीं हटाया गया। हालांकि बैनर-पोस्टर किस संगठन के द्वारा लगवाए गए थे इसका पता नहीं चल पाया है।