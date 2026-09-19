इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’, सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा, वो अंधभक्त चाहते हैं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा 'देश में आजकल जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट नहीं चाहते हैं, वो अंधभक्त चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंधभक्त एंटी स्टूडेंट होते हैं, अंधभक्त सवाल नहीं पूछते हैं। स्टूडेंट जहां प्यार मोहब्बत से बात करता है, वहां अंधभक्त नफरत से बात करता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसलिए सिस्टम अंधभक्त तैयार करता है और उन्हें पूरे देश में फैलाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 'अंधभक्त कभी ये सवाल नहीं पूछता है, कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा स्कूल क्यों टूट गया है। दिलचस्प बात ये है कि सिस्टम में जो लोग हैं वो देश के युवाओं को अंधभक्त बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनाते, उन्हें इंग्लिश सिखाएंगे, विदेश में पढ़ाएंगे और सिस्टम में बैठा देंगे।'