Chhatron Ki Goonj: इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बवाल! CR Kesavan ने मंच के कथित व्यवहार पर उठाए सवाल

Rahul Gandhi controversy: इंदौर में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। छात्र मुद्दों पर केंद्रित इस आयोजन को लेकर अब मंच पर हुए कथित एक प्रसंग ने भी सियासी बहस को हवा दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की युवा राजनीति और सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा को मुद्दा बनाया है। उनका बयान कार्यक्रम के मूल एजेंडे से इतर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा करता दिख रहा है।