‘प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी भारतीय संस्कृति का अपमान है’, राहुल गांधी पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की नीतियों और फैसलों पर जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक, राहुल गांधी इसके बजाय झूठ फैलाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जिक्र करते हुए कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बावजूद उनके बारे में अपमानजनक बातें करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी टिप्पणियों के पीछे क्या मकसद है।