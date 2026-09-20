‘प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी भारतीय संस्कृति का अपमान है’, राहुल गांधी पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल

राहुल गांधी और अर्जुन राम मेघवाल (फोटो - एएनआई)
Arjun Ram Meghwal on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां का सम्मान भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है।
राहुल गांधी ने 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह इस कार्यक्रम का पांचवां संस्करण था। इसमें छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भर्ती से जुड़े मुद्दे उठाए।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की नीतियों और फैसलों पर जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक, राहुल गांधी इसके बजाय झूठ फैलाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जिक्र करते हुए कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बावजूद उनके बारे में अपमानजनक बातें करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी टिप्पणियों के पीछे क्या मकसद है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मां का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की बुनियादी सोच का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने के प्रयास में राहुल गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि देश के उन नेताओं का भी सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को लेकर आपत्ति जताई।
मेघवाल ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को सही जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। वहीं, राहुल गांधी ने इंदौर के कार्यक्रम में छात्रों से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था कि छात्रों को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। कार्यक्रम में भर्ती में देरी, परीक्षा से जुड़े मुद्दे और रोजगार जैसे विषय भी सामने आए।
अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों से छात्रों को सही दिशा देने के बजाय भ्रम और अशांति फैलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को देश के मुद्दों पर जिम्मेदारी से चर्चा करनी चाहिए। मेघवाल की ये बातें राहुल गांधी और उनके कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक टिप्पणी हैं। राहुल गांधी की ओर से इन आरोपों पर इस बयान के साथ कोई अलग प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
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