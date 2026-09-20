SIR Notice Arvind Kejriwal: SIR नोटिस पर AAP के सवालों का नकवी ने दिया जवाब, बोले- तकनीकी कमी है तो उसे ठीक कराइए

Mukhtar Abbas Naqvi: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इन आपत्तियों को राजनीतिक साजिश के बजाय रिकॉर्ड की तकनीकी जांच से जोड़ते हुए कहा है कि जहां भी कमी मिले, उसे दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की है।