SIR और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का सरकार पर निशाना, बोलीं- युवाओं की आवाज उठा रहे राहुल गांधी

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बार-बार देश की जनता को कई सपने दिखाए, लेकिन उन सपनों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने पैसे और रणनीति का इस्तेमाल करके हर राज्य में सत्ता हथियाने की कोशिश की और ईवीएम के आधार पर कई राज्यों तथा केंद्र में ‘डबल इंजन’ की सरकार बनाई।