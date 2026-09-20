Drug Trafficking: मिजोरम-मणिपुर में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार, 3.68 करोड़ की ड्रग्स जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहिम अली (23) और अनवर हुसैन लश्कर (48) के रूप में हुई है। जांच के बाद उनके एक अन्य साथी इम्फाल के मायाई लेइकाई निवासी मोहम्मद नवाज खान को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से बोलेरो वाहन और 5,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। अधिकारियों के अनुसार मिजोरम और मणिपुर म्यांमार से लगती लंबी और खुली सीमा तथा गोल्डन ट्राएंगल क्षेत्र के नजदीक होने के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रमुख रास्ते बने हुए हैं। दोनों राज्य म्यांमार के साथ करीब 910 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं।