धुबरी में बनेगा पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

उन्होंने कहा कि पहले असम में ट्रेनें डीजल से चलती थीं, लेकिन अब विद्युतीकरण के बाद ट्रेनें असम में प्रवेश करते ही बिजली से चलने लगी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे हर साल बिजली की मांग भी बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं।