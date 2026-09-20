‘120 दिन में सरकार को मत आंकिए’, प्रकाश राज ने CM विजय को लेकर क्यों मांगा एक साल का वक्त?

प्रकाश राज ने कहा कि विजय को लेकर उनके मन में कई सवाल और आशंकाएं रही हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी कई मुद्दों को सार्वजनिक तौर पर उठाया था। हालांकि, अब विजय चुनाव जीतकर सरकार बना चुके हैं और केवल 120 दिन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। प्रकाश राज ने कहा कि अगर एक साल बाद भी सरकार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती है तो वह सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वह सरकार के पहले बजट तक इंतजार करना चाहते हैं।