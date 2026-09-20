Bihar MLC Election: कौन हैं डॉ. दिव्या ज्योति? जिन पर प्रशांत किशोर ने लगाया दांव, BJP के 5 बार के MLC को देंगी चुनौती

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटना, नालंदा और नवादा जिलों के शिक्षक मतदाताओं के बीच डॉ. दिव्या ज्योति पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चला रही थीं। शुरुआत में उनका इरादा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का था और उन्होंने इस फैसले की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि, जन सुराज के वैचारिक सोच से प्रेरित होकर डॉ. दिव्या ज्योति हाल ही में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गईं। जिसके बाद उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और सामाजिक सक्रियता को देखते हुए प्रशांत किशोर ने उन्हें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जन सुराज का उम्मीदवार घोषित किया।