AAP दफ्तर के बाहर BJP का जोरदार प्रदर्शन, पार्षद विजय कुमार को पार्टी से निकालने की मांग

विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर जम कर हमला बोला। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आरोप लगाया कि आप पार्षद ने मदद के नाम पर गरीब कर्मचारी को ठगा और उसका पूरा वेतन छीन लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि दलितों पर इस तरह का अत्याचार कब तक चलेगा और पुलिस को आरोपी पार्षद पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी वे इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ ही पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने भी आप के रवैये को दलित विरोधी बताते हुए आरोपी पार्षद के खिलाफ सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की।