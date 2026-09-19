DUSU Election: ABVP की शानदार जीत पर बोले संबित पात्रा, राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ पर साधा निशाना

DUSU Election Results 2026: ‘दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ’ (DUSU) चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनावी मैदान में एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का परचम लहराया है। चार प्रमुख पदों में से तीन पर ABVP ने शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का खाता तक नहीं खुला। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने खुशी जताई है। नेताओं का कहना है कि यह नतीजा देश के युवाओं के मूड को साफ दिखाता है।