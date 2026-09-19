DUSU Election: 4 नए चेहरे, चार अलग कहानी: पढ़ाई के साथ इंटरनेशनल खेलों का अनुभव! सभी का सफर खास



DUSU Election Result 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में इस बार उपाध्यक्ष पद का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। 18 सितंबर को मतदान के बाद शनिवार को हुई मतगणना में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। वहीं, चार केंद्रीय पदों में से 3 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास, सचिव पद पर रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह ने जीत हासिल की। खास बात यह रही कि दीपांशु को चुनाव से पहले NSUI की ओर से टिकट नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और छात्रों के बीच अपनी पकड़ के दम पर जीत हासिल की। जहां अध्यक्ष पद के लिए ABVP और NSUI के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, वहीं उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन ने दोनों छात्र संगठनों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। उनकी जीत ने DUSU चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका को भी चर्चा में ला दिया है। आपको बताते हैं जीते हुए उम्मीदवारों के बारे में।