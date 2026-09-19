DUSU Election Result: अध्यक्ष समेत 3 पदों पर ABVP की जीत, यश डबास बोले- ‘Gen Z का समर्थन विद्यार्थी परिषद के साथ’

उन्होंने सत्य निकेतन घटना का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इस मामले का चुनाव पर प्रभाव पड़ा और ABVP ने इसे गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि संगठन ने एमसीडी आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए एमसीडी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद भी ABVP के कार्यकर्ता दक्षिणी परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।