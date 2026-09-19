DUSU Election Result: दिल्ली विश्वविद्यालय में विनोद जाखड़ के एक फैसले से हार गई NSUI? जानें कारण

दिल्ली विश्वविद्यालय में NSUI के चारों पदों पर हारने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। एक्स पर एक यूजर ने लिखा- DUSU के चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं जीती NSUI? जो लड़की निशु और उसका पिता दिन-रात हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करें, समाज में वैमनस्यता फैलाए, ऐसे लड़की का NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोबल बढ़ाने गए थे। छात्रों के बीच वीडियो वायरल हुआ। मैसेज लाउड एंड क्लियर। जाट समाज से आने वाले, NSUI से टिकट के दावेदार रहे निर्दलीय दीपांशु शोकीन ने उपाध्यक्ष पद जीतकर इतिहास रच दिया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ टिकट वितरण और असफल रणनीति के कारण फेल हुए।