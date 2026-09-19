19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

Chennai Airport: चेन्नई एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी? तमिलनाडु सरकार की पहल पर सीपीआई ने जताई आपत्ति

Chennai Airport Operator: चेन्नई एयरपोर्ट के संचालन से एएआई को हटाकर किसी अन्य ऑपरेटर को जिम्मेदारी देने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का सीपीआई ने विरोध किया है। पार्टी ने इसे निजीकरण की दिशा में कदम बताया है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Rakesh Mishra

Sep 19, 2026

CM Joseph Vijay PM Narendra Modi

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और पीएम नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो- आईएएनएस

चेन्नई। चेन्नई हवाई अड्डे के संचालन से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हटाकर किसी अन्य ऑपरेटर को जिम्मेदारी देने की तमिलनाडु सरकार की पहल का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने विरोध किया है। सीपीआई ने इसे एयरपोर्ट के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि कमियों को दूर करने के लिए निजी कंपनी को प्रबंधन सौंपने के बजाय यात्री सुविधाओं, उड़ान संचालन और कार्गो प्रबंधन में सुधार किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा

दरअसल तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई एयरपोर्ट के संचालन में बदलाव की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। अगस्त में भेजे गए इस पत्र में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई एयरपोर्ट के मौजूदा संचालक एएआई की जगह किसी अन्य ऑपरेटर को जिम्मेदारी देने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि तमिलनाडु लगातार उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने वाला राज्य रहा है। ऐसे में राज्य की जरूरतों के अनुरूप चेन्नई में विश्वस्तरीय एयरपोर्ट प्रबंधन जरूरी है।

चेन्नई एयरपोर्ट में सुधार की जरूरत

राज्य सरकार के अनुसार, यात्री संख्या, विमान संचालन और कार्गो प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में चेन्नई एयरपोर्ट में सुधार की जरूरत है। सरकार का मानना है कि संचालन और प्रबंधन में बदलाव से एयरपोर्ट की सेवाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है। चेन्नई एयरपोर्ट के संचालन में बदलाव का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद सरकार मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट के विस्तार पर जोर दे रही है। ऐसे में एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन में बदलाव की मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीपीआई ने जताई आपत्ति

राज्य सरकार का कहना है कि चेन्नई एयरपोर्ट को यात्री और कार्गो जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए बेहतर प्रबंधन जरूरी है। वहीं, एयरपोर्ट की सुविधाओं और कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हुई देरी को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सीपीआई ने राज्य सरकार की पहल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चेन्नई एयरपोर्ट तमिलनाडु के उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कार्गो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। पार्टी के मुताबिक, एयरपोर्ट के प्रशासन में यदि कोई कमी है तो उसे यात्री सुविधाओं, उड़ान संचालन, कार्गो प्रबंधन और सड़क संपर्क को बेहतर बनाकर दूर किया जाना चाहिए।

6,522 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया

पार्टी ने दावा किया कि एएआई ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6,522 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 492.48 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। सीपीआई का तर्क है कि ऐसे में एयरपोर्ट को निजी प्रबंधन के हवाले करने के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के तहत ही उसका आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाना चाहिए। सीपीआई ने कहा कि परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को वापस लेने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी एएआई के पास ही रहनी चाहिए। पार्टी ने एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के साथ उसकी आय को सार्वजनिक संसाधन के रूप में बनाए रखने की मांग की है।

नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- ‘अचानक पुराना केस खोलकर कार्रवाई क्यों?’

ये भी पढ़ें
mamata banerjee

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 04:51 pm

Published on:

19 Sept 2026 04:40 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai Airport: चेन्नई एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी? तमिलनाडु सरकार की पहल पर सीपीआई ने जताई आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

‘भारत माता की जय’ नारे पर ‘बम फट जाएगा’ की धमकी, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष ने जांच की मांग की

Srivilliputhur bomb threat
चेन्नई

एक्शन में तमिलनाडु के CM विजय, 22 सितंबर को करेंगे ‘Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme’ को लॉन्च, जानें खासियत

cm vijay
राष्ट्रीय

‘नोएडा की कंपनी के लिए ब्रिटेन यात्रा?’ CM विजय के विदेश दौरे पर बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने साधा निशाना

cm vijay joseph
चेन्नई

‘राहुल गांधी को PM फेस मानना होगा, नहीं तो गठबंधन में रहने की क्या जरूरत?’, कांग्रेस नेता के बयान से सियासी हलचल तेज

TVK Congress alliance Tamil Nadu
राष्ट्रीय

इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, EC से मांगा समाधान

Madras High Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.