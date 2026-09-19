Chennai Airport: चेन्नई एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी? तमिलनाडु सरकार की पहल पर सीपीआई ने जताई आपत्ति

राज्य सरकार के अनुसार, यात्री संख्या, विमान संचालन और कार्गो प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में चेन्नई एयरपोर्ट में सुधार की जरूरत है। सरकार का मानना है कि संचालन और प्रबंधन में बदलाव से एयरपोर्ट की सेवाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है। चेन्नई एयरपोर्ट के संचालन में बदलाव का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद सरकार मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट के विस्तार पर जोर दे रही है। ऐसे में एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन में बदलाव की मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।