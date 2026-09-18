एक्शन में तमिलनाडु के CM विजय, 22 सितंबर को करेंगे ‘Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme’ को लॉन्च, जानें खासियत

सरकार के मुताबिक, इन प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दौरे का मकसद विदेशी कंपनियों और कारोबारियों को तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल क्षमता से परिचित कराना था। सरकार ने राज्य के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुशल कर्मचारियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखा। सरकार का कहना है कि नए निवेश से आधुनिक तकनीक और नई उत्पादन यूनिट आ सकती हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में खुशहाली बढ़ेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में मिले समर्थन के लिए तमिल डायस्पोरा का धन्यवाद किया। सरकार ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे विदेशी निवेश मिशन जारी रहेंगे।