Mamata Banerjee: ‘आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है’, पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बदलने पर ममता बनर्जी ने उठाये सवाल

TMC: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की ओर से दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई सवाल उठाए और इसे असंवैधानिक, गैर-कानूनी और अलोकतांत्रिक बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी संवैधानिक पदों का अनादर नहीं करती, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि पहले ही यह कहा गया था कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों नहीं रहने दिए जाएंगे।