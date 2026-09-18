‘ड्रग-तस्करी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका के बीच पार्टनरशिप’, रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी रिपोर्ट पर दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी वित्त वर्ष 2027 के लिए डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, जो देश की कांग्रेस को भेजा गया है, 23 देशों को ड्रग्स की तस्करी के बड़े रास्तों या गैर-कानूनी ड्रग्स के बड़े उत्पादक देशों के तौर पर लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका की सरकार ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इस आकलन में कहा गया है कि किसी देश को इस लिस्ट में इसलिए भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि उसकी लोकेशन, व्यापारिक संबंध या आर्थिक हालात उसे ड्रग्स या प्रीकर्सर केमिकल्स (ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल) की तस्करी के लिए उपयोगी बनाते हैं, भले ही वहाँ के अधिकारी ड्रग्स के खिलाफ मज़बूती से कार्रवाई कर रहे हों।