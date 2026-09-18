TMC विवाद पर बोले कांग्रेस बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी: ‘नरेंद्र मोदी सरकार की कठपुतली बन चुका है चुनाव आयोग’

ममता बनर्जी कोलकाता में मीडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक फर्जी पार्टी है। इसका काम देश को मजबूत करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना है। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया जाता है। इनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम यह राष्ट्र के व्यापक हित में कर रहे हैं।