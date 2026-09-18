Telangana Police: सर्विस रिवॉल्वर साफ कर रहे थे रिजर्व इंस्पेक्टर, अचानक चली गोली और मौके पर ही हो गई मौत

डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से कहा था कि आर्थिक या निजी परेशानियों के कारण आत्महत्या को रास्ता न बनाएं। उन्होंने शराब, नशीले पदार्थों और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी आदतों से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मुश्किल समय में परिवार और सहकर्मियों से अपनी परेशानी साझा करें और समय रहते मदद लें। पुलिस की पिछली जांच में चार महीने के दौरान दो जवानों की आत्महत्या के मामलों में ऑनलाइन सट्टेबाजी से हुआ कर्ज प्रमुख कारण सामने आया था। इन मामलों में जवानों ने जमीन बेचने, दोस्तों और सहकर्मियों से उधार लेने तथा ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने जैसे कदम उठाए थे। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से सट्टेबाजी से दूर रहने और आर्थिक संकट में मदद लेने की अपील की थी।