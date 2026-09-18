INDW vs BANW: भारत-बांग्लादेश मुकाबले पर बारिश का साया, अगर रद्द हुआ सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल मैच का टिकट?

India vs Bangladesh Women Asian Games 2026: वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मुकाबला निशान के करोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जहां टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था। बांग्लादेश और चीन के बीच खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में टॉस तक नहीं हो सका था और बांग्लादेश को रैंकिंग के आधार पर फायदा हुआ और वह सीधे सेमीफाइनल पहुंच गई। अब सवाल यह है कि सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है, तो कौन-सी टीम फाइनल यानी गोल्ड मेडल मुकाबला खेलेगी?