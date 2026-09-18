Lungi Ngidi: दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका, लुंगी एनगिडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

कगिसो रबाडा और ओटनील बार्टमैन पहले ही चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब लुंगी एनगिडी की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका को फिर बदलाव करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने एनगिडी की जगह युवा तेज गेंदबाज नोकोबानी मकोएना को टीम में जगह दी है। मकोएना ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैचों में एक विकेट लिया था।