एशियन गेम्स में भी प्लेइंग-11 से बाहर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी? गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान सीरीज के बाद दिया संकेत

गंभीर ने कहा, 'वैभव के मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट बातचीत थी कि उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा। हम जानते हैं कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है और वह क्या कर सकता है, लेकिन जो खिलाड़ी पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वह उस खिलाड़ी से हमेशा आगे रहेगा, जिसने अभी टीम में प्रवेश किया है। जब उसे मौका मिलेगा, तो उसे भी लंबा मौका दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट में हम ड्रेसिंग रूम में प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट इसी तरह चलता है। चाहे आप 15 साल के हों या 30 साल के, जब आपको अपने मौके का इंतजार करना हो, तो इंतजार करना ही पड़ता है।' गौतम गंभीर के इस बयान को आगामी एशियन गेम्स 2026 के लिहाज से देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ सकता है।