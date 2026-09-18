INDW vs JAPW: 30 गेंद खेलकर टीम इंडिया ने हासिल किया सेमीफाइनल का टिकट, गोल्ड मेडल मैच के लिए बांग्लादेश से टक्कर

58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुनालन कमलिनी को शेफाली वर्मा के साथ ओपनिंग में आजमाया गया लेकिन वह खाता भी नहीं खोल सकीं। इसके अलावा भारती फूलमाली 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बना सकीं। टीम इंडिया की धाकड़ ओपनर शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 40 रन की पारी खेली, जिससे टीम इंडिया ने 5 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। शेफाली के साथ रिचा घोष 12 रन बनाकर नाबाद रहीं। अब शनिवार को टीम इंडिया बांग्लादेश से भिड़ेगी।