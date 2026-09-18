2 World Cup जिताने वाले ऑलराउंडर से गौतम गंभीर का उठा भरोसा? टी20 टीम में वापसी की राह बनाई मुश्किल?

गंभीर ने अभिषेक के शतक से ज्यादा टीम के प्रदर्शन और इम्पैक्ट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम का फोकस सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर नहीं है। पावरप्ले में भारत ने 100 रन बनाए। गंभीर ने इसे अपनी कोचिंग की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि टीम का अटैकिंग रवैया आगे भी जारी रहेगा। गंभीर ने यहां तक कहा कि भारत अभी 300 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में टीम के सामने नए और बड़े लक्ष्य हैं।