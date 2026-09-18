एशियन गेम्स में भारत ने महज 30 गेंदों में जीत दर्ज कर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, T20I में भारतीय महिला टीम ने किया कमाल

IND W vs JPN W Asian Games: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को एशियन गेम्‍स 2026 में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ये महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा 90 गेंद शेष रहते आई सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में थाईलैंड की महिला टीम को 84 गेंद शेष रहते हराया था। भारत ने अपने उसी रिकॉर्ड को और ज्‍यादा बेहतर कर लिया है। इस मुकाबले में भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन सभी रिकॉर्ड पर डालते हैं।