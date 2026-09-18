एशियन गेम्स में भारत ने महज 30 गेंदों में जीत दर्ज कर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, T20I में भारतीय महिला टीम ने किया कमाल

जापान के खिलाफ जीत की खुशी मनाती भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND W vs JPN W Asian Games: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को एशियन गेम्स 2026 में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ये महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 90 गेंद शेष रहते आई सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में थाईलैंड की महिला टीम को 84 गेंद शेष रहते हराया था। भारत ने अपने उसी रिकॉर्ड को और ज्यादा बेहतर कर लिया है। इस मुकाबले में भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन सभी रिकॉर्ड पर डालते हैं।
|रैंक
|गेंदें शेष
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|90
|जापान महिला
|निस्शिन
|2026
|2
|84
|थाईलैंड महिला
|सिलहट
|2022
|3
|70
|बांग्लादेश महिला
|हांगझोउ
|2023
|4
|69
|श्रीलंका महिला
|सिलहट
|2022
|5
|68
|पाकिस्तान महिला
|दुबई
|2026
|रैंक
|गेंदें शेष
|टीम
|विपक्षी
|स्थान
|वर्ष
|1
|108
|जिम्बाब्वे महिला
|इस्वातिनी महिला
|गैबोरोन
|2021
|2
|104
|आयरलैंड महिला
|फ्रांस महिला
|ला मांगा
|2021
|3
|98
|जिम्बाब्वे महिला
|नाइजीरिया महिला
|हरारे
|2019
|4
|90
|भारत महिला
|जापान महिला
|निस्शिन
|2026
|5
|87
|इंग्लैंड महिला
|वेस्टइंडीज महिला
|ब्रिजटाउन
|2022
|रैंक
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|27
|तंजानिया महिला
|वोंग नई
|2023
|2
|37
|पापुआ न्यू गिनी महिला
|पोर्ट विला
|2019
|3
|46
|नेपाल महिला
|वोंग नई
|2023
|4
|57
|भारत महिला
|निस्शिन
|2026
|5
|65
|हांगकांग
|हांगझोउ
|2023
|6
|65
|वानुआतु महिला
|पोर्ट विला
|2023
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|वर्ष
|विकेट
|1
|थिपाचा पुथ्थावोंग
|थाईलैंड
|2025
|56
|2
|हेनरिएट इशिम्वे
|रवांडा
|2024
|50
|3
|श्री चरणी
|भारत
|2026
|43
|4
|मैरी बिमेनिमाना
|रवांडा
|2024
|43
|5
|थिपाचा पुथ्थावोंग
|थाईलैंड
|2026
|42
|रैंक
|गेंदबाज
|टीम
|लगातार पारियों में 4 विकेट
|वर्ष
|1
|अनीसा मोहम्मद
|वेस्टइंडीज महिला
|2
|2010
|2
|निदा डार
|पाकिस्तान महिला
|2
|2018
|3
|पूनम यादव
|भारत महिला
|2
|2018
|4
|मेगन शुट्ट
|ऑस्ट्रेलिया महिला
|2
|2020
|5
|जेस जोनासेन
|ऑस्ट्रेलिया महिला
|2
|2022
|6
|एनाबेल सदरलैंड
|ऑस्ट्रेलिया महिला
|2
|2025
|7
|श्री चरणी
|भारत महिला
|2*
|2026
|रैंक
|खिलाड़ी
|वर्ष
|छक्के
|हर छक्के के लिए गेंदें
|1
|चमारी अटापट्टू
|2024
|32
|17.75
|2
|शेफाली वर्मा
|2026
|26
|17.38
|3
|हरमनप्रीत कौर
|2018
|25
|21.00
|4
|सोफी डिवाइन
|2018
|21
|15.62
|5
|सोफी डिवाइन
|2020
|21
|18.52
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