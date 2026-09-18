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एशियन गेम्स में भारत ने महज 30 गेंदों में जीत दर्ज कर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, T20I में भारतीय महिला टीम ने किया कमाल

Asian Games 2026: भारतीय महिला टीम ने जापान के खिलाफ महज 30 गेंदों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इस दमदार जीत में भारत की ओर से कई रिकॉर्ड बने हैं। आइये एक नजर उन कीर्तिमानों पर डालते हैं।
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भारत

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lokesh verma

Sep 18, 2026

IND W vs JPN W Asian Games 2026

जापान के खिलाफ जीत की खुशी मनाती भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND W vs JPN W Asian Games: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को एशियन गेम्‍स 2026 में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ये महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा 90 गेंद शेष रहते आई सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में थाईलैंड की महिला टीम को 84 गेंद शेष रहते हराया था। भारत ने अपने उसी रिकॉर्ड को और ज्‍यादा बेहतर कर लिया है। इस मुकाबले में भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन सभी रिकॉर्ड पर डालते हैं।

भारत महिला टीम की टी20 इंटरनेशनल में गेंदें शेष रहते सबसे बड़ी जीत

रैंकगेंदें शेषविपक्षी टीमस्थानवर्ष
190जापान महिलानिस्शिन2026
284थाईलैंड महिलासिलहट2022
370बांग्लादेश महिलाहांगझोउ2023
469श्रीलंका महिलासिलहट2022
568पाकिस्तान महिलादुबई2026

महिला टी20 इंटरनेशनल में गेंदें शेष रहते सबसे बड़ी जीत

रैंकगेंदें शेषटीमविपक्षीस्थानवर्ष
1108जिम्बाब्वे महिलाइस्वातिनी महिलागैबोरोन2021
2104आयरलैंड महिलाफ्रांस महिलाला मांगा2021
398जिम्बाब्वे महिलानाइजीरिया महिलाहरारे2019
490भारत महिलाजापान महिलानिस्शिन2026
587इंग्लैंड महिलावेस्टइंडीज महिलाब्रिजटाउन2022

JPN-W के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम ऑलआउट स्कोर

रैंकस्कोरविपक्षी टीमस्थानवर्ष
127तंजानिया महिलावोंग नई2023
237पापुआ न्यू गिनी महिलापोर्ट विला2019
346नेपाल महिलावोंग नई2023
457भारत महिलानिस्शिन2026
565हांगकांगहांगझोउ2023
665वानुआतु महिलापोर्ट विला2023

महिला टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट

रैंकखिलाड़ीटीमवर्षविकेट
1थिपाचा पुथ्थावोंगथाईलैंड202556
2हेनरिएट इशिम्वेरवांडा202450
3श्री चरणीभारत202643
4मैरी बिमेनिमानारवांडा202443
5थिपाचा पुथ्थावोंगथाईलैंड202642

महिला टी20 इंटरनेशनल में लगातार पारियों में 4 विकेट लेने वाली गेंदबाज

रैंकगेंदबाजटीमलगातार पारियों में 4 विकेटवर्ष
1अनीसा मोहम्मदवेस्टइंडीज महिला22010
2निदा डारपाकिस्तान महिला22018
3पूनम यादवभारत महिला22018
4मेगन शुट्टऑस्ट्रेलिया महिला22020
5जेस जोनासेनऑस्ट्रेलिया महिला22022
6एनाबेल सदरलैंडऑस्ट्रेलिया महिला22025
7श्री चरणीभारत महिला2*2026

महिला टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के

रैंकखिलाड़ीवर्षछक्केहर छक्के के लिए गेंदें
1चमारी अटापट्टू20243217.75
2शेफाली वर्मा20262617.38
3हरमनप्रीत कौर20182521.00
4सोफी डिवाइन20182115.62
5सोफी डिवाइन20202118.52

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Asian Games 2026

Updated on:

18 Sept 2026 02:52 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशियन गेम्स में भारत ने महज 30 गेंदों में जीत दर्ज कर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, T20I में भारतीय महिला टीम ने किया कमाल

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