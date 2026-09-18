ममता बनर्जी की पार्टी का नया नाम-चिन्ह घोषित, ‘फुटबॉल प्लेयर’ बना चुनाव चिन्ह; ऋतब्रत गुट को क्या मिला?

चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम को ‘पार्टी चोरी’ बताया और इसे देश में लोकतांत्रिक गिरावट से जोड़ा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुरक्षा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी की अनदेखी कर रहा है और भाजपा को चुनावी नतीजों को पलटने में मदद कर रहा है।