TMC Crisis: पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बदलने पर ऋतब्रत बनर्जी ने दिया पहला रिएक्शन, बोले- चुनाव आयोग की समझदारी पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं

पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि गुट के भीतर फैसले मिलकर लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने फैसले के तुरंत बाद लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया था और अगली सुबह वर्चुअल बैठक भी हुई। ऋतब्रत बनर्जी के मुताबिक, उनके गुट ने चुनाव आयोग के सामने तीन नाम रखे थे। इनमें ‘नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस’, ‘वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस’ और ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ शामिल थे। चुनाव आयोग ने पहले दो नामों को स्वीकार नहीं करने की वजह बताई और तीसरे नाम को मंजूरी दी। ऋतब्रत ने कहा कि चुनाव चिन्ह के मामले में उनके गुट को अपनी पहली पसंद मिल गई है। हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की समझदारी पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है।