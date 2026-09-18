18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

TMC Crisis: पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बदलने पर ऋतब्रत बनर्जी ने दिया पहला रिएक्शन, बोले- चुनाव आयोग की समझदारी पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं

TMC विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए हैं। ऋतब्रत बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी पहली पसंद और ममता गुट के नाम पर भी बात की है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Sep 18, 2026

TMC Crisis

ऋतब्रत बनर्जी(फोटो-ANI)

TMC: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल प्लेयर’ चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘एनवेलप’ (लिफाफा) चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से तीन नाम सुझाए गए थे, जिनमें से चुनाव आयोग ने ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ को मंजूरी दी। वहीं चुनाव चिन्ह के मामले में उनके गुट को पहली पसंद मिली।

ऋतब्रत बनर्जी ने क्या कहा?

पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि गुट के भीतर फैसले मिलकर लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने फैसले के तुरंत बाद लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया था और अगली सुबह वर्चुअल बैठक भी हुई। ऋतब्रत बनर्जी के मुताबिक, उनके गुट ने चुनाव आयोग के सामने तीन नाम रखे थे। इनमें ‘नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस’, ‘वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस’ और ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ शामिल थे। चुनाव आयोग ने पहले दो नामों को स्वीकार नहीं करने की वजह बताई और तीसरे नाम को मंजूरी दी। ऋतब्रत ने कहा कि चुनाव चिन्ह के मामले में उनके गुट को अपनी पहली पसंद मिल गई है। हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की समझदारी पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है।

ममता गुट के नाम पर भी साधा निशाना

ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को दिए गए नाम ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह नाम ऐसी पार्टी की प्रकृति को दिखाता है, जो किसी एक व्यक्ति के प्रभाव से चलती है। उन्होंने राजनीति में ‘प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों’ और ‘वंशवादी उत्तराधिकारियों’ जैसी अवधारणाओं पर भी सवाल उठाए। ऋतब्रत ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में किसी तरह का मालिकाना हक नहीं होता।

दोनों गुटों को मिले अलग नाम और चुनाव चिन्ह

चुनाव आयोग के फैसले के बाद TMC विवाद में दोनों गुटों की अलग पहचान तय हो गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और ‘फुटबॉल प्लेयर’ चुनाव चिन्ह दिया गया है। दूसरी ओर, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ रखा गया है और उसे ‘एनवेलप’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। दोनों गुट मूल पार्टी के नाम और पुराने चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे थे।

Sudhanshu Trivedi on Rahul Gandhi : राहुल गांधी के पोस्ट पर भाजपा का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले-कांग्रेस राजनीति की भस्मासुर

ये भी पढ़ें
Sudhanshu Trivedi and Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 03:26 pm

Published on:

18 Sept 2026 03:13 pm

Hindi News / National News / TMC Crisis: पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बदलने पर ऋतब्रत बनर्जी ने दिया पहला रिएक्शन, बोले- चुनाव आयोग की समझदारी पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शहजाद पूनावाला ने BJP छोड़ने के फैसले पर खोला राज, बोले- 2024 चुनाव के बाद ही बना लिया था राजनीति से बाहर निकलने का मन

Shehzad Poonawalla
नई दिल्ली

Supreme Court: उच्च शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है मुनाफा कमाने की संस्था, राज्यों से मांगा ब्यौरा

CJI Surya Kant NALSAR controversy.
राष्ट्रीय

MLC चुनाव से पहले JDU में बढ़ी खटपट, अनंत सिंह बोले- नीरज कुमार को हराने में लगा देंगे पूरी ताकत

Anant Singh vs Neeraj Kumar MLC Election 2026
राष्ट्रीय

Telangana Police: सर्विस रिवॉल्वर साफ कर रहे थे रिजर्व इंस्पेक्टर, अचानक चली गोली और मौके पर ही हो गई मौत

Nizamabad Police
भारत

ममता बनर्जी की पार्टी का नया नाम-चिन्ह घोषित, ‘फुटबॉल प्लेयर’ बना चुनाव चिन्ह; ऋतब्रत गुट को क्या मिला?

Mamata Banerjee Statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.